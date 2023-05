Raid Israélien dans la bande de Gaza: sit in de solidarité à Rabat (VIDEO)

Des dizaines de personnes ont tenu un sit in vendredi devant le Parlement, à Rabat, pour dénoncer les frappes israéliennes menées depuis mardi dans la bande de Gaza.

Plusieurs slogans ont été scandés par les manifestants, appelant à une médiation au niveau international afin de mettre fin à cet embrasement.

Rappelons que 33 Palestiniens ont été tués et des dizaines d’autres blessés dans ces frappes, selon un nouveau bilan établi vendredi par le ministère palestinien de la Santé. Les appels internationaux se multiplient pour que cesse cette escalade, la plus grave depuis août 2022 entre mouvements armés à Gaza et Israël.

Les violences ont commencé mardi par des frappes israéliennes visant le Jihad islamique, un groupe palestinien classé « organisation terroriste » par Israël, l’Union européenne et les Etats-Unis. Vendredi, un sixième chef militaire de ce mouvement a été tué dans une frappe israélienne sur une zone habitée du centre la bande de Gaza, a annoncé un porte-parole du Jihad.

H.M.