Les confessions douloureuses de l’actrice Najat Khairallah

L’actrice marocaine, Najat khairallah, a révélé que les relations avec sa mère, ainsi qu’avec les autres membres de sa famille, sont tendues après ses récentes déclarations médiatiques où elle a avoué avoir été sexuellement harcelée par plusieurs artistes célèbres.

Et via son compte officiel Instagram, Khairallah a fait un live, jeudi 11 mai, où elle a déploré que sa propre mère l’ait reniée, à cause des déclarations sur les harcèlements subis, considérant que celles-ci constituent un « déshonneur et une honte » pour la famille.

« Je viens d’avoir 44 ans et je ne peux plus supporter ni l’hypocrisie, ni même certaines personnes. Surtout après la maladie dont j’ai souffert et la paralysie qui s’en est récemment suivie, en sus des médicamets, calmants et autres tranquillisants, que je prends encore », s’est épanché l’actrice marocaine.

Celle-ci a cru bon ajouter: « Franchement, ma mère m’a fait beaucoup de mal, bien que j’aie un comportement exemplaire avec elle et que je l’aime énormément! J’aimerais la rendre heureuse et prendre toujours soin d’elle car elle a lutté et tout fait pour nous. Comme elle ne nous a pas abandonnés après son divorce ».

Najat Khairallah a également ajouté ignorer la raison pour laquelle la mésentente règne entre les membres de la fratrie. « Nous n’arrivons jamais à nous mettre d’accord, ni à nous comprendre les uns les autres. Cependant, jai découvert que ma mère contribue beaucoup à cette mésentente et à cette incompréhension, puisqu’elle n’essaie pas d’intervenir pour mettre fin à nos malentendus ».

Cependant, après toutes ces confidences détaillées, Najat Khairallah a soudainement décidé dorénavant de « laver son linge sale en famille » et ne plus évoquer son vécu privé et familial une autre fois. Mais elle a tenu à préciser qu’elle pourrait avoir recours à la justice, au cas où elle serait victime d’intimidation ou de pression de la part… de son frère ou de sa mère!!!

Larbi Alaoui