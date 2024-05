Football féminin : un président et un entraineur suspendus pour chantage et harcèlement

La commission de discipline relevant de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé d’infliger une suspension de trois ans à Abdellah Azahhaf, président de l’équipe de football féminine Al Boghaz de Tanger, en plus d’une amende de 30.000 DH.

La commission a notamment justifié sa décision par le chantage exercé par le président sur des joueuses du club en leur demandant une contrepartie financière contre l’annulation de leurs contrats.

Par ailleurs, la commission d’appel de la FRMF a réduit la sanction de Abdellah Al Hassouni, entraineur de la même équipe de 5 à 4 années de suspension fermes plus une année avec sursis, et ce suite, à des accusations de harcèlement et de chantage à l’encontre de quelques joueuses de l’équipe tangéroise.