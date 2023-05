Salé: accusés de vendre des viandes d’ânes, les bouchers se défendent (VIDEO)

Certains bouchers de Salé sont confrontés à de graves accusations et sont sévèrement pointés du doigt car des citoyens les soupçonneraient de proposer et de vendre des viandes d’ânes à leur clientèle. Fait qui a négativement influencé sur leurs commerces!

En revanche, « l’amine » (ndlr, personne responsable d’une corporation professionnelle) des bouchers de la ville de la rive droite du Bouregreg a formellement récusé lesdites accusations, tout en déplorant que ces rumeurs fallacieuses aient eu des répercutions négatives sur le commerce des professionnels du secteur. De même que la même source a tenu à expliquer que la photo, dont l’auteur a prétendu qu’elle a été prise à une boucherie de Salé, est au fait un cliché représentant un étal du pays voisin de l’est, faisant voir des têtes asines égorgées.

Les professionnels slaouis du secteur de la boucherie ont également souligné que ces allégations, aussi fallacieuses que faussement colportées, ont eu des incidences graves et négatives sur les activités de leurs établissements. Aussi, vont-ils devoir avoir recours à la justice, à cause du grand préjudice subi, perpétré par d’aucuns mauvais esprits malades, malveillants et malfaisants d’internautes sévissant impunément sur les réseaux sociaux.

Larbi Alaoui