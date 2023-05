Mais que font les acteurs de «Samhini» à Agadir ? (PHOTOS)

Murat Danaci et Mert Altinişik, les acteurs de la célèbre série turque doublée en darija marocain sous le titre «Samhini », sont au Maroc.

Les deux célébrités, très appréciés au Royaume suite au succès de la série, ont atterri mardi à Agadir pour jouer dans le nouveau film de la réalisatrice marocaine Dimna Bounailate. Dounia Batma et Morad El Achabi feront également partie du casting, apprend-t-on.

Murat Danaci, connu pour avoir joué le rôle de «Walid» dans «Samhini», a posté, sur son compte Instagram, plusieurs photos prises à la plage d’Agadir, la ville où le tournage aura lieu. Il est également prévu que des scènes soient tournées en Turquie.

En plus de Dounia Batma, Morad El Achabi, Murat Danaci et Mert Altinişik, le long-métrage connaîtra également la participation de Issam Wachma, Abdellah Ferkouss, Fadila Benmoussa, Kamar Saadaoui, Naima Bouhmala et Ibtissam Batma.

A noter que «Samhini» était suivi par des millions de téléspectateurs et caracolait, pendant plusieurs années, en tête des programmes les plus regardés sur 2M.

H.M.