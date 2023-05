Aïd Al-Adha. Hausse folle des prix des moutons: un professionnel s’explique (VIDEO)

Les prix du bétail ont augmenté d’une façon astronomique au Maroc, comparativement à ceux de l’année écoulée. Même si deux mois nous séparent encore de la date de l’Aïd Al-Adha!

Et dans une déclaration à Le Site info, un éleveur a révélé que les prix des têtes de bétail ont augmenté d’environ 500 et 1000 DH. Il a ajouté qu’un mouton pesant dans les 80 kg coûte entre 5000 et 6500 DH. Ce qui signifie plus de 80 DH/ kg!

Par conséquent, a souligné notre interlocuteur, cela constitue une grande pression sur le consommateur et l’incite à acheter un ovin de 60 kg ou d’un poids moindre même. De surcroît, la revue à la hausse des prix aura pour répercussion la baisse de la marge bénéficiaire pour l’éleveur, d’après la même source.

Celle-ci a également expliqué que cette augmentation exorbitante des prix est due essentiellement à la sécheresse et à la cherté de l’alimentation pour le bétail. Tout en précisant que la demande est très importante concernant surtout deux races ovines, le « sardi » et le « bargui » (ndlr, agneau âgé d’une année ou d’un peu moins).

Notons que cette revue à la hausse des prix du bétail aura des incidences négatives au sein des familles marocaines, avant la célébration de l’Aïd Al-Adha, notamment en ce qui concerne celles dont les revenus sont limités.

Larbi Alaoui