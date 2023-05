Nouvelle hausse des prix de la volaille: les Marocains s’indignent

Une nouvelle, et énième, flambée des prix de la volaille fait des siennes, ces derniers jours. Et le kilogramme de viande blanche coûte actuellement 24 DH, dans la majorité des points de vente du Royaume! Pire, à Rabat, le prix du kilo oscille entre… 27 et 28 DH, comme constaté de visu, ce mercredi 3 mai, par Le Site info!

De bien entendu, ces augmentations abusives des prix de la volaille n’ont pas manqué de susciter, encore une fois, la colère et l’indignation des Marocains, surtout via les réseaux sociaux. Revue à la hausse exorbitante qui a aussi touché les œufs, dont le prix de l’unité est entre 1,60 et 1,80 DH, alors qu’un œuf « beldi » (de ferme) coûte 2,50 dans les points de vente de la capitale administrative.

A ce sujet, le chargé de communication de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) a expliqué que ces augmentations résultent de la réduction de la production, occasionnée elle-même par la cherté des frais. De même qu’il a souligné que chaque fois que la production se réduit, les prix de la volaille connaissent une augmentation astronomique.

Dans une déclaration à Le Site info, Khaled Rabti a précisé que l’augmentation exorbitante des prix de la volaille, d’un telle manière, est la conséquence directe de la forte demande en viandes blanches, « lors de la Nuit du Destin et de l’avènement de l’Aïd Al-Fitr » (sic).

Notre interlocuteur a également souligné que la revue à la hausse des prix des viandes rouges a grandement contribué à celle des prix de la volaille car les consommateurs ont remplacé les viandes ovine et bovine par les viandes blanches.

Larbi Alaoui