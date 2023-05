Forum de l’étudiant : l’ESSEC Afrique mise grand sur les talents du continent (VIDEO)

La participation de l’ESSEC Afrique à la 31e édition du forum de l’étudiant témoigne de son engagement à attirer et à former les meilleurs talents pour répondre aux besoins de l’industrie et des entreprises dans le monde entier.

L’ESSEC en a profité pour mettre en avant ses programmes de formation en gestion, finance, marketing, stratégie et autres domaines pertinents, qui sont conçus pour répondre aux besoins du marché de l’emploi en constante évolution.