Casablanca: coups de feu au quartier Moulay Rachid

Par LeSiteinfo avec MAP

Un brigadier d’une patrouille de secours relevant du District de sûreté de Moulay Rachid à Casablanca a été contraint d’utiliser son arme de service, très tôt ce mardi, pour neutraliser le danger émanant d’un individu aux multiples antécédents judiciaires de vol, qui avait exposé la sécurité et les biens des citoyens ainsi que la sécurité des agents de police à une agression dangereuse et sérieuse à l’aide de l’arme blanche.

Selon les informations préliminaires de l’enquête, une unité mobile de police est intervenue pour porter secours à un individu victime de vol avec violence, perpétré par le mis en cause et ses complices qui ont extirpé à la victime une somme d’argent et l’ont agressée physiquement, a indiqué une source sécuritaire.

Le prévenu a opposé une résistance farouche aux éléments de la police, utilisant un couteau et un objet contondant, selon la même source.

Un des éléments de la patrouille de police a été obligé d’utiliser son arme de service pour éviter l’agression, touchant le mis en cause qui était en possession d’une motocyclette d’origine suspecte, d’un couteau, d’un rasoir, de 21 comprimés psychotropes et de 23 tubes de colle-drogue, ainsi que de morceaux de chira.

Le suspect est décédé lors de son transfert à l’hôpital, a fait savoir la même source, ajoutant qu’il a été soumis à l’autopsie, alors qu’une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et interpeller les autres complices impliqués dans la perpétration du vol avec violence.

S.L.