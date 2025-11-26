Découvrez les Wellness Days : 48h pour rééquilibrer votre corps et votre esprit

Dans notre quotidien moderne, les signaux d’alerte sont souvent là : digestion instable, fatigue persistante, stress accumulé, sommeil irrégulier. Nous avons conscience que quelque chose se dérègle, mais il est difficile d’identifier ce qui doit réellement être corrigé et encore plus difficile d’agir seul.

C’est exactement pour répondre à ce besoin qu’ont été créés les Wellness Days à The View Bouznika : un format court, accessible, scientifiquement structuré, qui vous permet de comprendre ce que votre corps traverse et de commencer à le rééquilibrer en très peu de temps.

Ce que les gens ressentent aujourd’hui :

Une digestion perturbée : Ballonnements, acidité, lourdeur après les repas… Des signaux souvent négligés, mais qui traduisent un déséquilibre intestinal ou inflammatoire.

Un état de stress permanent : Surcharge mentale, tensions musculaires, irritabilité, sommeil cassé. Le système nerveux fonctionne en surrégime.

Une baisse de vitalité : Fatigue qui s’accumule, manque de concentration, perte de tonus. Le corps ne recharge plus correctement.

Un mode de vie qui ne laisse aucune marge : Entre les horaires exigeants, les déplacements, la charge mentale et le peu de moments pour soi, l’idée d’un séjour bien-être “long” devient presque impossible.

Les Wellness Days répondent à cette réalité : un detox, rest & reset efficace, mesurable, réalisable le temps d’un week-end.

Les Conferences : Comprendre pour mieux agir

Ce qui distingue réellement les Wellness Days, ce sont les interventions d’experts qui donnent du sens à chaque étape du parcours.

La conférence d’ouverture, menée par Valérie Espinasse, offre une compréhension claire et accessible des signaux que le corps envoie : inflammation, déséquilibre intestinal, impact du stress sur le système nerveux, rôle de la nutrition dans la régulation. Elle explique les mécanismes, les causes, les solutions, de manière simple, concrète, immédiatement applicable.

De son côté, Asmaa Niang, athlète olympique et spécialiste du mouvement, anime un Mental Camp unique autour du souffle, de la posture et de l’impact du mouvement sur le mental. Elle aide à reconnecter le corps à travers la respiration, à relâcher les blocages et à retrouver une énergie plus stable, plus ancrée.

Ces deux temps forts donnent au week-end une dimension pédagogique rare : on ne fait pas que vivre une expérience, on comprend ce que l’on vit et pourquoi cela fonctionne.

De la science à l’expérience : comment s’organise le week-end

Le corps : soins, respirations, mouvements et pratiques douces La nutrition : anti-inflammatoire, gourmande, adaptée à tous les régimes L’esprit : déconnexion, rituels, relaxation guidée

Un week-end qui devient un point de départ

Les Wellness Days ne sont pas une parenthèse. Ce sont des fondations.

Le début d’un corps plus stable, d’un mental plus calme, plus aligné.

Vous arrivez avec un besoin.

Vous repartez avec des outils, des connaissances, des rituels simples, des pratiques que vous pouvez intégrer dans votre quotidien — et un mieux-être immédiat.

En deux jours, vous façonnerez ce que vous repoussez depuis des mois : vous remettre au centre.