Rabat : DXC.Maroc accueille le DXC Europe Alliances Engagement Forum

DXC.Maroc , joint-venture entre le groupe DXC Technology (leader mondial des services IT) et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), accueille à Rabat, du 19 au 21 novembre 2025, le DXC Europe Alliances Engagement Forum, rassemblant plus de 80 dirigeants européens et internationaux de DXC Technology et de ses partenaires mondiaux.

Cet événement, organisé au DXC Morocco Global Solutions Center à Technopolis, s’inscrit dans la continuité du plan de croissance de DXC Europe et souligne le rôle du Maroc comme destination Nearshore IT stratégique pour l’Europe, alliant excellence technologique, proximité culturelle et compétitivité.

Une rencontre entre DXC et ses Partenaires Technologique Mondiaux dédiée à la transformation digitale et à l’innovation en Europe à l’ère de l’IA

Le DXC Europe Alliances Engagement Forum réunit une communauté C-Levels de DXC ainsi que

les représentants des principaux partenaires technologiques de DXC. Ce forum constitue un espace d’échanges et de collaboration stratégique, favorisant la coconstruction de feuilles de route communes autour de thématiques clés telles que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, le cloud, les solutions digitales et la co-innovation technologique.

L’ouverture du Forum se déroulera en présence de représentants institutionnels et officiels, mettant à l’honneur la destination Maroc et la compétitivité de ses talents.

Une visite du DXC Morocco Global Solutions Center, vitrine des capacités d’innovation et de

l’excellence technologique du pays, est également au programme.

DXC.Maroc, un acteur de confiance et de souveraineté technologique

Avec plus de 1 500 talents opérants sur l’ensemble de la chaîne de valeur IT aux meilleurs standards internationaux, un AI Center of Excellence, un Cyber Defense Command Center et un Data Center Tier III SOC 2 Type II, DXC.Maroc incarne un modèle d’excellence technologique, alliant innovation, sécurité et souveraineté digitale.

Le Maroc se positionne aujourd’hui comme un hub digital de premier plan à l’international. Le

Royaume se distingue par la qualité de ses infrastructures numériques et sa connectivité de haut niveau. Le Maroc bénéficie également d’un vivier de plus de 100 000 professionnels IT et 10 000

ingénieurs diplômés chaque année, soutenant une dynamique technologique forte.

Ce développement s’appuie sur un cadre légal aligné sur les standards européens en matière de

protection des données (RGPD) et une stabilité économique et institutionnelle reconnue, faisant

du Maroc un partenaire de confiance pour la transformation digitale européenne.