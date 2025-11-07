Les 500 Global 2025. Tourisme: Madaëf et Risma en tête d’un secteur en plein essor

Classement «Les 500 Global 2025». Le secteur touristique marocain poursuit sa montée en puissance, porté par l’afflux record de visiteurs et la relance des investissements hôteliers.

En tête, Madaëf domine largement avec 1,49 MMDH de chiffre d’affaires (+15,2%), consolidant son rôle d’acteur public clé dans la valorisation du patrimoine hôtelier national.

Risma, suit avec 1,26 MMDH (+7,6%), tandis que Resort Co progresse de 5,8%, profitant de la reprise du haut de gamme balnéaire. Kenzi Hotels Group affiche une belle croissance (+11,4%), traduisant la vitalité du tourisme urbain, et Proxirest ferme le top 5 avec une hausse plus modérée de 2,5%.

Ce dynamisme illustre la solidité retrouvée d’un secteur en transformation, désormais tourné vers la qualité et la durabilité.

S.R.