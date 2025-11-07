Ewane, filiale de CDG Développement, obtient un brevet d’invention délivré par l’OMPIC

Ewane, filiale de CDG Développement, la Branche Développement Territorial du Groupe CDG, confirme son rôle d’acteur innovant de l’immobilier responsable en obtenant un brevet d’invention délivré par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC).

Ce brevet protège un procédé innovant de recyclage in situ de la terre crue extraite des chantiers, transformée en briques de terre compressée. Par cette avancée, ewane démontre sa capacité à transformer les contraintes opérationnelles en leviers d’innovation, en donnant une seconde vie aux matériaux disponibles sur les chantiers.

Cette démarche s’inscrit dans une logique d’économie circulaire appliquée au bâtiment visant à réduire le gaspillage, à valoriser les ressources locales et à diminuer l’empreinte carbone des projets. En intégrant cette technique, les constructions gagnent en performance énergétique, tout en proposant une alternative durable aux matériaux traditionnels. Les briques de terre compressée offrent en effet une inertie thermique naturelle qui améliore le confort des usagers et contribue à une consommation énergétique moindre.

Une innovation déjà mise en pratique

Au Parc Casanearshore, cette vision a pris forme avec la Parcelle O, un projet emblématique de quatre immeubles de bureaux totalisant près de 35 000 m² de surfaces locatives, aujourd’hui livrés et en exploitation.

Triplement certifié HQE Exceptionnel, BBCA et OsmoZ, ce programme illustre concrètement comment l’intégration de procédés constructifs innovants et responsables permet de conjuguer performance énergétique, confort d’usage et réduction de l’empreinte carbone.

Une vision de long terme

Ce brevet ne constitue pas seulement une reconnaissance institutionnelle, il reflète une vision de long terme. ewane ambitionne en effet d’en faire un standard dans ses futures réalisations, en cohérence avec les grandes orientations nationales en matière de transition énergétique et de développement durable.

À travers cette innovation et ses premières applications, ewane confirme son rôle d’acteur pionnier qui anticipe les évolutions du secteur et s’engage dans la construction d’un avenir durable.

À PROPOS DE EWANE :

ewane, leader marocain de l’immobilier professionnel locatif, contribue à la dynamique des territoires en développant un immobilier stratégique, durable et innovant (Bureaux tertiaires, parcs offshoring, retail et santé). Portée par une expertise solide et un réseau de partenaires engagés, ewane conçoit des infrastructures à fort impact économique, pensées pour soutenir la croissance de ses clients et renforcer l’attractivité locale.

Chaque projet s’inscrit dans une vision responsable au service du développement territorial et de la compétitivité nationale.

Avec un portefeuille diversifié avoisinant le million de m² et une présence affirmée dans les villes les plus dynamiques du Royaume, ainsi qu’une ambition d’extension vers l’Afrique, ewane s’impose comme le partenaire privilégié de l’immobilier professionnel de demain.