La Bourse de Casablanca ouvre en territoire négatif

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en territoire négatif vendredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,4% à 19.306,32 points (pts). Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,38% à 1.574,42 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, abandonnait 0,4% à 1.312,98 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, diminuait de 0,43% à 1.903,29 pts.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,35%.