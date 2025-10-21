Nadia Fettah présente les grandes lignes du PLF 2026 devant le Parlement

Par LeSiteinfo avec MAP

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a présenté, lundi lors d’une séance plénière commune entre les deux Chambres du Parlement, les grandes lignes du projet de loi de finances (PLF) n°50-25 au titre de l’année budgétaire 2026.

A cette occasion, Mme Fettah a souligné que le gouvernement s’engage, à travers ce projet, à mettre en œuvre les chantiers du « Maroc Émergent », afin de réaliser un développement national alliant justice sociale et développement territorial intégré, bénéficiant à toute la population sur un même pied d’égalité.

Pour ce faire, le PLF-2026 s’appuie sur quatre priorités majeures à savoir la consolidation des acquis économiques pour conforter la place du Maroc parmi les nations émergentes, le lancement de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré, la poursuite de la consolidation des piliers de l’État social et des grandes réformes structurelles ainsi que la préservation des équilibres des finances publiques, a-t-elle détaillé.

Dans ce sillage, la ministre a relevé que ledit projet vise à accélérer la mise en œuvre des chantiers structurels et des stratégies sectorielles, mobilisant une enveloppe d’investissement public avoisinant les 380 milliards de dirhams (MMDH), affirmant que le gouvernement orientera cet effort d’investissement vers le financement de projets d’infrastructures prioritaires, favorisant le développement territorial selon une approche spatiale intégrée.

En effet, la priorité sera donnée à l’accélération de l’exécution des projets d’infrastructures de transport et de logistique, a-t-elle noté, citant l’accélération des travaux d’extension des aéroports, le développement de la flotte aérienne nationale, la réalisation des projets ferroviaires et l’extension du réseau autoroutier, ainsi que l’achèvement du port de Nador West Med et l’accélération de la réalisation du projet du port Dakhla Atlantique.

Parallèlement, le gouvernement poursuivra les mesures visant à garantir l’approvisionnement en eau potable dans les zones en déficit hydrique, tout en accordant une attention particulière à l’accélération de la mise en œuvre des stratégies sectorielles, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme, de l’artisanat, de l’économie sociale et du numérique, ainsi que de la transition vers les énergies vertes.

Afin d’accompagner ces efforts, Mme Fettah a mis en avant la volonté du gouvernement de dynamiser davantage l’investissement privé à travers la poursuite de l’application de la Charte de l’investissement, l’amélioration du climat des affaires, la consolidation du rôle du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, la réforme du secteur financier et le soutien aux projets à forte valeur ajoutée générateurs d’emplois, en particulier pour les jeunes.

Sur un autre registre, le PLF 2026 prévoit le lancement d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré, consacrant la régionalisation avancée comme un choix stratégique du Royaume, pour assurer un impact tangible des investissements publics sur la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie des citoyens.

Un intérêt particulier sera accordé au déploiement du Programme national de développement intégré des centres ruraux émergents, ciblant, notamment, 36 centres pilotes pour une enveloppe globale de 2,8 MMDH, a-t-elle précisé.

Dans cette dynamique visant la mise à niveau intégrée des territoires et la réduction des disparités sociales et territoriales, Mme Fettah a soutenu que l’accent sera mis en 2026 sur le renforcement de l’effort budgétaire destiné aux secteurs de la santé et de l’éducation nationale, pour atteindre une enveloppe totale de 140 MMDH, soit une hausse de 21 MMDH par rapport à 2025, en plus de la création de plus de 27.000 postes budgétaires en faveur des deux secteurs.

Ainsi, en ce qui concerne le secteur de la santé, le gouvernement continuera de s’employer à résorber le déficit constaté en se focalisant sur l’amélioration de l’offre en infrastructures sanitaires, à travers la mise en service des deux Centres Hospitaliers Universitaires d’Agadir et de Laâyoune, le parachèvement des travaux de construction et d’équipement du Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina de Rabat et la poursuite des travaux de construction des Centres Hospitaliers Universitaires de Béni Mellal, Guelmim et Errachidia.

Et d’ajouter que les efforts de valorisation et de développement des ressources humaines du secteur se poursuivront, de même que le renforcement de la gouvernance du système de santé.

S’agissant de la réforme du système éducatif, elle a signalé qu’il sera procédé à l’accélération de la généralisation de l’enseignement préscolaire, à l’amélioration de la qualité de la formation à travers l’élargissement du réseau des Écoles pionnières en vue de leur généralisation d’ici 2027-2028, ainsi qu’à la poursuite de l’opérationnalisation de la réforme pédagogique globale et intégrée de l’université marocaine.

Dans ce sens, la ministre a indiqué que le gouvernement poursuivra, à travers le PLF 2026, la consolidation des piliers de l’État social, à travers notamment la poursuite de la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), avec la prise en charge, par le budget de l’État, des cotisations de près de 11 millions de citoyens issus des catégories démunies, pour un montant de 10,5 MMDH en 2026.

Côté action sociale et aide aux ménages, elle a affirmé que le gouvernement veillera à la continuité de ses efforts pour soutenir le pouvoir d’achat et garantir la stabilité des prix des produits de base en allouant 14 MMDH, en renforçant l’offre de logements et en assurant des conditions de vie décentes aux familles, notamment à travers le programme d’aide directe pour l’acquisition du logement principal, dont plus de 68.000 familles ont bénéficié jusqu’à mi-octobre 2025, pour un montant total d’aides dépassant 5,6 MMDH.

Sur un autre plan, Mme Fettah a souligné que le PLF 2026 place parmi ses principales priorités l’amélioration de l’efficacité de l’investissement public, le renforcement de la convergence et de la territorialisation des politiques publiques, afin de préserver les équilibres des finances publiques.

A cet égard, la ministre a soulevé que la réforme de la loi organique relative à la loi de finances constitue l’un des chantiers majeurs que le gouvernement entend mettre en œuvre, illustrant une transformation profonde du modèle de gouvernance des politiques publiques, davantage orienté vers la reddition de comptes et l’atteinte de résultats.

Et de faire savoir que cette réforme vise à atteindre trois objectifs principaux, à savoir améliorer l’efficacité des politiques publiques, renforcer la soutenabilité des finances publiques et consolider le rôle du Parlement, particulièrement en intensifiant son implication dans l’élaboration et l’exécution des lois de finances.