Ouverture du second appel à candidatures pour le label Next Gen Employer©

Après le succès de ses deux premières éditions, la 3ᵉ édition des RH Awards© se tiendra le 28 novembre 2025 à Casablanca. Cet événement mettra à l’honneur les nouvelles entreprises distinguées par le label Next Gen Employer©.

Devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels des ressources humaines, les RH Awards célèbrent chaque année les acteurs engagés pour un monde du travail plus humain, inclusif et innovant.

Un label au service de la jeunesse et de l’avenir du travail

Le label Next Gen Employer©, unique en son genre au Maroc, valorise les entreprises qui placent la jeunesse au cœur de leur stratégie RH. Il récompense celles qui créent des environnements de travail fondés sur le sens, l’équité et la durabilité.

Les organisations labellisées se distinguent par leur investissement dans la formation et le développement des jeunes talents, leur ouverture à l’innovation managériale et leur contribution active à un avenir du travail inclusif et responsable.

Obtenir le label Next Gen Employer©, c’est affirmer une vision, renforcer son attractivité et faire de sa marque employeur un levier de transformation durable.

Des entreprises déjà engagées

Dix entreprises marocaines ont déjà été distinguées lors de la précédente « cohorte », parmi lesquelles : Attijariwafa bank, LafargeHolcim Maroc, Yassir, Dislog Group, Bank Of Africa, Givaudan Naturex, Orange Maroc, TP, DXC CDG et Safran Aircraft Engine Services Morocco.

Leur engagement en faveur de la jeunesse, de la diversité et de l’innovation inspire aujourd’hui l’ensemble de l’écosystème RH.

Pour Omar Layachi et Youssef Ziraoui, fondateurs des RH Awards, « Les entreprises labellisées veulent envoyer un message fort et clair : la jeunesse est au cœur de leur stratégie. Le label Next Gen Employer© n’est pas seulement une distinction RH, c’est un symbole d’engagement et une vision pour l’avenir du travail au Maroc. Investir dans les jeunes talents, c’est investir dans le futur de notre pays. »

Un appel à rejoindre la dynamique nationale

Les entreprises, directions RH, établissements d’enseignement supérieur et universités sont invités à déposer leur candidature dès à présent pour le label Next Gen Employer©.

Les lauréats seront annoncés et célébrés lors de la 3ᵉ édition des RH Awards, le 28 novembre 2025 à Casablanca.