La Bourse de Casablanca finit sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note positive vendredi, son indice principal, le MASI, s’adjugeant 1,95% à 18.820,18 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 2,02% à 1.530,95 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a avancé de 1,55% à 1.281,79 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a augmenté de 2,49% à 1.866,6 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé la séance sur des gains respectifs de 2,27% à 17.858,42 pts et de 2,26% à 16.274,36 pts.