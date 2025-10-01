La Bourse de Casablanca débute en territoire négatif

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en baisse mercredi, son indice principal, le MASI, cédant 1,02% à 18.829,91 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,95% à 1.533,47 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, abandonnait 1,1% à 1.289,56 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, diminuait de 0,72% à 1.865,44 pts.

Aux valeurs individuelles, Sanlam Maroc (-8,36% à 1.787 DH), Lesieur Cristal (-8,17% à 303,05 DH), Auto Hall (-5,05% à 94 DH), Colorado (-4,91% à 86,51 DH) et Ennakl (-4,43% à 51,6 DH) accusaient les plus fortes baisses.

À l’inverse, Maghreb Oxygène (+6,78% à 419,95 DH), AFMA (+5,28% à 1.335 DH), HPS (+2% à 510 DH), Managem (+1,64% à 6.000 DH) et SNEP (+1,45% à 558 DH) affichaient les plus fortes hausses.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,23%.