La Bourse de Casablanca débute la séance de ce jeudi dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse, jeudi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,13% à 19.642,16 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,25% à 1.603,17 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,28% à 1.341,41 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’adjugeait 0,14% à 1.940,8 pts.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,77%.

S.L.