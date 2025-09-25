Economie
La Bourse de Casablanca débute la séance de ce jeudi dans le vert
Par LeSiteinfo avec MAP
La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse, jeudi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,13% à 19.642,16 points (pts).
Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,25% à 1.603,17 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,28% à 1.341,41 pts.
Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’adjugeait 0,14% à 1.940,8 pts.
Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,77%.
S.L.