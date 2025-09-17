Xpeng fait son entrée au Maroc avec les SUV électriques G6 et G9

La marque chinoise Xpeng, représentée au Maroc par Smeia, vient de faire son lancement officiel dans le Royaume. À cette occasion, deux modèles phares, le G6 et le G9, ont été présentés, alliant design moderne, performances électriques et technologies embarquées de dernière génération.

Le Xpeng G6, SUV au style dynamique, se distingue par ses dimensions équilibrées (4,75 m de long, 1,92 m de large, 1,65 m de haut) et un espace intérieur généreux, avec un coffre atteignant 1 374 litres sièges rabattus. Il embarque le système avancé d’aide à la conduite XPILOT 2.5, un double écran LCD de 10,2’’ et 14,96’’, ainsi qu’une caméra 360°. Côté performance, il promet une autonomie de 570 km et une recharge ultra-rapide de 20 à 80 % en seulement 12 minutes, pour un coût estimé à 126 dirhams.

De son côté, le Xpeng G9 se positionne sur le haut de gamme, avec un gabarit plus imposant (4,89 m de long, 1,93 m de large, 1,68 m de haut) et une capacité de coffre arrière de 1 576 litres, à laquelle s’ajoute un espace avant de 71 litres. Il reprend les atouts technologiques du G6, tout en offrant davantage de confort : sièges ventilés, massants et chauffants, système ANC (réduction active du bruit), ainsi qu’une configuration mémoire embarquant 16 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’autonomie reste similaire, avec 570 km, mais le coût de recharge complète atteint environ 141 dirhams.

Avec ces deux modèles, Xpeng entend séduire une clientèle marocaine en quête de mobilité durable, tout en misant sur l’innovation et le confort.