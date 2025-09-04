La Bourse de Casablanca clôture en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse jeudi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,29% à 20.088,15 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 0,34% à 1.644,15 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a perdu 0,33% à 1.369,89 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a abandonné 0,25% à 1.962,85 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des replis respectifs de 0,26% à 19.271,19 pts et 0,15% à 17.431,32 pts.