La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse mercredi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,03% à 20.124,07 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,18% à 1.652,22 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,22% à 1.375,89 pts.

En revanche, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, reculait de 0,11% à 1.959,38 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,23%.