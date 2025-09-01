La Bourse de Casablanca termine sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note positive lundi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,08% à 20.071,84 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’est apprécié de 0,17% à 1.647,1 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a diminué de 0,08% à 1.369,3 pts. De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a avancé de 0,92% à 1.946,47 pts. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont pris respectivement 0,15% à 19.302,37 pts et 0,09% à 17.391,17 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Participation et promotion immobilières » (+7,32%), « Société de financement et autres activités financières » (+3,72%) et « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+2,32%) ont enregistré les meilleures performances.

À l’opposé, les secteurs « Sylviculture et papier » (-9,97%), « Industrie agricole » (-3,06%) et « Loisirs et hôtels » (-1,73%) ont accusé les plus forts replis

Le volume global des échanges s’est établi à 614,67 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central et dominés par les transactions sur Groupe Addoha (144,83 MDH), TGCC (72,47 MDH) et Alliances (68,67 MDH).

La capitalisation boursière a, pour sa part, atteint plus de 1.057,18 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Douja Prom Addoha (+9,97% à 42,34 DH), Stokvis Nord Afrique (+9,95% à 119,85 DH), Résidences Dar Saada (+7,24% à 163 DH), Eqdom (+6,66% à 1.265 DH) et SMI (+6,47% à 2.683 DH).

En revanche, S.M Monétique (-9,99% à 688,6 DH), Med Paper (-9,97% à 29,97 DH), Lesieur Cristal (-5,98% à 282,05 DH), Rebab Company (-3,77% à 102 DH) et M2M Group (-3,62% à 519 DH) ont affiché les plus fortes baisses.