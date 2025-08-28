La Bourse de Casablanca termine en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif jeudi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,47% à 20.138,22 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,46% à 1.651,85 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,47% à 1.377,12 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice mesurant la performance des petites et moyennes capitalisations, a cédé 0,51% à 1.944,32 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont fini sur des replis respectifs de 0,54% à 19.310,07 pts et 0,59% à 17.425,61 pts.