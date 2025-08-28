La Bourse de Casablanca ouvre sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges sur une note positive, jeudi, son principal indice, le MASI, se bonifiant de 0,42% à 20.319,39 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,5% à 1.667,92 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,36% à 1.388,49 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, progressait de 0,77% à 1.969,36 pts.

Mercredi, le MASI a clôturé sur une hausse de 0,84%