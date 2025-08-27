La Bourse de Casablanca ouvre sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges sur une note positive, mercredi, son principal indice, le MASI, se bonifiant de 0,38% à 20.140,87 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,41% à 1.649,58 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,6% à 1.378 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, progressait de 0,32% à 1.958,62 pts.

Aux valeurs individuelles, Involys (+4,05% à 172 DH), Disway (+3,06% à 889,4 DH), Cosumar (+2,56% à 238 DH), IB Maroc.com (+2,1% à 79,74 DH) et Sodep-Marsa Maroc (+1,99% à 970 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, Réalisations Mécaniques (-3,56% à 520 DH), TGCC S.A (-2,5% à 1.055 DH), S.M Monétique (-1,28% à 770 DH), CIH (-1,24% à 422,7 DH) et CFG Bank (-1,2% à 247 DH) accusaient les plus forts replis.

Mardi, le MASI avait clôturé sur une hausse de 0,34%.