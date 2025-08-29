AWB: le gaming au service d’une nouvelle expérience client (VIDEO)

Industrie culturelle, levier technologique, opportunité économique : le gaming et le e-sport s’imposent au Maroc comme un moteur d’avenir. C’est précisément ce défi qui a été au cœur de la table ronde organisée dans le cadre du Cercle des ÉCO du groupe Horizon Press. Intitulée «Gaming et e-sport : une industrie émergente à fort potentiel», cette rencontre, animée par Hicham Bennani, directeur général délégué du groupe et responsable du Pôle éditorial, a réuni des acteurs clés du domaine: Ghyzlaine Alami Marrouni, directrice exécutive en charge du Marché des particuliers et professionnels chez Attijariwafa bank, Brahim Amdouy, corporate communication and content manager chez inwi, Hicham El Khlifi, président de la Confédération africaine de e-sport et de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques (FRMJE), Nissrine Souissi, directrice du Développement de l’industrie du gaming et des Systèmes d’information au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que Bassem Gharsalli, vice-président et country manager Afrique du Nord-Ouest chez Mastercard.

Ghyzlaine Alami Marrouni, directrice exécutive en charge du marché des particuliers et professionnels chez Attijariwafa bank, détaille la stratégie du groupe pour accompagner les jeunes générations de gamers.

«Nous sommes au tout début, mais nous investissons dans l’éducation financière via des produits dédiés aux jeunes, comme L’bankalik Start, une offre ludique qui intègre la gamification», explique-t-elle.

Et d’ajouter que ce type d’initiative permet de familiariser les jeunes avec les notions d’épargne, de paiement et de fidélité dans un univers qui leur parle. Sur le terrain, un partenariat étroit avec Mastercard permet de proposer une palette de services innovants, avec des projets ambitieux en développement.