Ramadan à Mazagan: une expérience culinaire entre authenticité et raffinement

À l’occasion du mois béni du Ramadan, Mazagan Beach & Golf Resort convie ses hôtes à vivre une expérience gastronomique exclusive où la richesse des saveurs se mêle à l’ambiance chaleureuse et l’empreinte de spiritualité.

Deux adresses phares du resort s’illustre par leurs offres singulières : le restaurant emblématique Market Place et l’iconique Bushra By Buddha-Bar, promettent des véritables voyages culinaires aux amateurs de découvertes gustatives.

Market Place :

Dans un décor chaleureux et convivial, le plus grand restaurant du resort invite ses convives à un tour du monde culinaire à travers un somptueux buffet sublimé par le savoir-faire de chefs talentueux. Les papilles seront comblées par un mélange harmonieux de mets traditionnels et de spécialités internationales. Pour parfaire l’expérience, des mélodies traditionnelles enchanteront l’atmosphère, offrant un cadre propice au partage.

Bushra By Buddha-Bar :

Pour ceux en quête d’une ambiance plus raffinée, ce restaurant propose un Ftour distingué, disponible du jeudi au samedi tout au long du mois sacré. Dans un cadre accueillant, les convives pourront savourer un repas d’une grande finesse, servi à table, accompagné de d’un trio musical.

Pour prolonger cette expérience unique, Mazagan Beach & Golf Resort propose des offres exclusives, permettant aux visiteurs de vivre pleinement l’esprit du Ramadan dans un cadre d’exception. Un moment idéal pour se ressourcer, célébrer les traditions et s’offrir une parenthèse de bien-être et de détente.

Offre de séjour Ramadan à Mazagan :

Nuitée pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans avec Ftour en buffet pour adultes et petit-déjeuner pour 2 enfants inclus à partir de 2300 MAD.

Offre Ftour :