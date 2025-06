Bac 2025: quand les résultats seront-ils affichés ?

Les résultats de l’examen national unifié du baccalauréat seront affichés le 14 juin courant. La session de rattrapage aura lieu les 3, 4, 5 et 7 juillet prochain et ses résultats seront annoncés le 12 du même mois.

Rappelons que la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat 2025, qui a eu lieu du 29 au 31 mai dernier, s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans un climat positif, avait indiqué le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Cette session a été marquée par l’engagement sérieux et responsable de tous les acteurs et intervenants dans la mise en œuvre des mesures organisationnelles, administratives, pédagogiques et logistiques adoptées, ce qui a largement contribué au succès de cet événement national important, souligne le ministère dans un communiqué.

Quelque 443.769 candidats ont passé ces épreuves, avec un taux de participation de 96,9 % pour les candidats scolarisés et de 63,6 % pour les candidats libres, ajoute la même source, expliquant que ces taux reflètent une forte participation aux épreuves de cette session par rapport aux précédentes dans les deux catégories.

A l’instar des années antérieures, des mesures de lutte contre la fraude ont été mises en œuvre, ce qui a permis de constater 2.769 cas de fraude, en hausse de 12 % par rapport à la session 2024, relève le ministère, ajoutant que des procès-verbaux sur ces cas ont été établis et seront soumis aux commissions régionales compétentes afin de décider des sanctions disciplinaires qui s’imposent conformément à la loi 02.13 relative à la répression de la fraude aux examens scolaires.

