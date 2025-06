Le Roadshow Régional annuel de TAMWILCOM fait escale à Laâyoune

Dans le cadre de sa dynamique de proximité avec les partenaires financiers, TAMWILCOM a tenu ce jeudi 12 juin 2025 une nouvelle étape de son Roadshow Régional 2025 dans la ville de Laâyoune, autour du thème : « Investissement et économie durable : défis et opportunités ».

Cette rencontre, qui a réuni les acteurs de l’écosystème du financement de la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra ainsi que plusieurs partenaires institutionnels clés, illustre l’engagement renouvelé de TAMWILCOM à renforcer l’ancrage territorial de ses dispositifs en vue de faciliter l’accès des TPME locales au financement, stimuler l’investissement durable et œuvrer pour l’émergence d’une économie régionale plus forte et plus dynamique.

La présence de M. Said JABRANI, Directeur Général de TAMWILCOM, à cette escale de Laâyoune traduit l’importance stratégique accordée par l’institution aux provinces du Sud, en tant que territoires à fort potentiel de développement. Il a souligné à cette occasion : « La tenue de cette escale de notre Roadshow Régional ici à Laâyoune reflète notre conviction profonde que les provinces du Sud sont au cœur de la dynamique d’investissement et de développement durable que connaît notre pays. TAMWILCOM réaffirme aujourd’hui sa volonté d’accompagner plus étroitement les acteurs économiques locaux, de renforcer l’impact de ses interventions et de contribuer activement à l’émergence d’un tissu entrepreneurial solide, inclusif et durable ».

Dans le cadre de ses interventions, TAMWILCOM a permis de mobiliser un volume de financements de plus de 1,2 milliard de dirhams au cours de l’année 2024, et ce au profit de plus de 1.600 entreprises dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab. Les secteurs les plus concernés sont le commerce, le BTP et l’industrie agro-alimentaire, confirmant la diversité et le dynamisme du tissu économique régional.

Rappelons que le Roadshow Régional de TAMWILCOM, lancé le 07 mai dernier et qui a déjà parcouru six régions du Royaume, est une occasion pour apporter aux acteurs locaux tout l’éclairage nécessaire sur l’offre-produits de garantie et de cofinancement. Il ambitionne par ailleurs d’instaurer une dynamique nationale de concertation et de mobilisation autour des enjeux d’accès au financement, de transformation économique durable et de valorisation des spécificités régionales.