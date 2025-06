Souss-Massa: Amina, titulaire de la meilleure moyenne au Bac, se confie (VIDEO)

Dans la région Souss-Massa, la jeune Amina Rochdou a décroché la meilleure note au baccalauréat en option française, section sciences physiques.

Dans une déclaration à Le Site info, la bachelière a confié qu’elle ne s’attendait pas à obtenir la première moyenne de sa région, précisant qu’elle a travaillé dur pour atteindre ce résultat.

A noter qu’un total de 20.300 candidats ont décroché leur baccalauréat au terme des épreuves de la session normale de l’examen national unifié du baccalauréat 2025 dans la région de Souss-Massa, soit un taux de réussite de 61,21%.

Quelque 1683 élèves ont obtenu la « mention très bien », 349 la « mention bien » et 6463 la « mention assez bien », soit un taux de plus de 57%, indique l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) dans un communiqué.

La moyenne la plus élevée au niveau de la région est de 19/48, obtenue ex aequo par Amina Rachodou et Rim Jame (Sciences physiques, option française) relevant de la Direction provinciale de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports d’Agadir Ida-Outanane.

Le taux de réussite des candidats en situation de handicap était de 74,4 %, précise le communiqué, soulignant qu’ils ont bénéficié de l’adaptation des examens et des conditions de correction.

S’agissant des détenus dans les établissements pénitentiaires, quelque 18 candidats ont obtenu leur baccalauréat.

Par ailleurs, quelque 13.671 candidats, toutes branches confondues, devront passer la session de rattrapage qui se déroulera du 3 au 7 juillet pour l’examen national unifié, souligne la même source, notant que l’annonce des résultats est prévue pour le 12 juillet.

A cette occasion, l’AREF de Souss-Massa a tenu à saluer les efforts déployés par l’ensemble des intervenants en vue d’assurer la réussite de ces épreuves, conforter la crédibilité du baccalauréat national et garantir l’égalité des chances.

