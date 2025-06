Région de Casablanca: Omar El Hariri obtient la meilleure note au Bac

Par LeSiteinfo avec MAP

Après des années de travail assidu et de persévérance, l’élève Omar El Hariri, âgé de 17 ans, a couronné son parcours scolaire exemplaire en obtenant la meilleure moyenne au niveau national aux examens du baccalauréat 2025, avec une note de 19,61 dans la filière sciences mathématiques A – Option Français, selon l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation (AREF) de Casablanca-Settat.

Ce résultat exceptionnel obtenu par Omar El Hariri, élève au lycée qualifiant privé « L’Ange Bleu » relevant de la direction provinciale d’El Jadida, reflète non seulement ses efforts soutenus tout au long de l’année scolaire, mais aussi son engagement constant à viser l’excellence au niveau national.

Omar El Hariri partage cette première place nationale avec Hiba Bennani, élève en filière sciences physiques, inscrite au sein du groupe scolaire privé « Al Ilmia », relevant de la Direction provinciale de Skhirat-Témara.

Dans une déclaration à la MAP, Omar El Hariri s’est dit « très heureux de ce résultat remarquable, fruit d’un travail rigoureux, d’une discipline constante et d’une forte détermination », soulignant que sa réussite est également due au soutien psychologique et financier de ses parents, qui l’ont accompagné depuis son plus jeune âge, ainsi qu’à l’engagement de ses professeurs et de l’ensemble de l’équipe éducative de son établissement.

Concernant ses ambitions futures, le jeune élève a indiqué qu’il est actuellement en concertation avec ses parents et ses enseignants afin de choisir le parcours universitaire idoine.

De son côté, Mohammed Chraïbi, directeur général de l’établissement privé « L’Ange Bleu », a exprimé sa fierté de voir un élève de son établissement obtenir la meilleure moyenne au niveau national, notant que ce succès est d’abord le fruit des efforts d’Omar El Hariri dès les premières années de son parcours scolaire.

Il a, par la même occasion, révélé que cette distinction est aussi le résultat d’un encadrement de qualité, assuré par les parents, les enseignants et toute l’équipe éducative. Ce succès, a-t-il souligné, est une consécration collective pour le personnel administratif et pédagogique d’un établissement résolument engagé dans la quête de l’excellence académique.

Par ailleurs, le nombre total de candidats scolarisés ayant passé l’examen national au niveau de la direction provinciale d’El Jadida s’est élevé à 8.365, dont 4.643 filles. Parmi eux, 4.962 ont réussi, dont 3.010 filles, soit un taux de réussite de 59,32%. Au niveau de la région Casablanca-Settat, le taux de réussite s’élève cette année à 61,49%.

La direction provinciale d’El Jadida a occupé la 9ème place au niveau national en termes de taux de réussite, conservant ainsi le même rang que l’année précédente.

S.L