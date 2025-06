La Bourse de Casablanca finit en territoire négatif

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en territoire négatif vendredi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,63% à 18.417,52 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,54% à 1.59,93 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,28% à 1.270,58 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est déprécié de 1,6% à 1.779,2 pts.

Sur le volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont fini sur des pertes respectives de 1,39% à 17.450,52 pts et 15.568,68 pts.

Côté secteurs, les indices « Société de financement et autres activités financières » (-5,8%), « Industrie pharmaceutique » (-4,7%) et « Boissons » (-3,17%) ont réalisé les plus mauvaises performances.

À l’opposé, les secteurs « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+7,58%), « Chimie » (+2,13 %) et « Mines » (+1,19%) ont affiché les plus fortes hausses.

Les échanges ont avoisiné 622,64 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Action » et dominés par les transactions sur Sodep-Marsa Maroc (81,36 MDH), TGCC (69,87 MDH) et Addoha (46,67 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à plus de 965,22 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Eqdom (-9,93% à 1.079 DH), Stokvis Nord Afrique (-6,48% à 57 DH), Résidences Dar Saada (-6,2% à 108,2 DH), Salafin (-6,06% à 620 DH) et Rebab Company (-5,99% à 75,12 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, Stroc Industrie (+9,98% à 130 DH), Bank of Africa (+3,77% à 275 DH), CFG Bank (+3% à 241,9 DH), SNEP (+2,59% à 749,9 DH) et Managem (+2,04% à 5.250 DH) ont enregistré les plus fortes progressions.