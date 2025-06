Marhaba 2025: bonne nouvelle pour les MRE

Par LeSiteinfo avec MAP

L’offre de transport maritime de passagers entre le Maroc et le sud de l’Europe a été considérablement renforcée pour répondre aux flux attendus des Marocains résidant à l’étranger (MRE) souhaitant visiter leur patrie durant la période estivale, dans le cadre de l’opération Marhaba 2025, organisée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, a annoncé vendredi le ministère du Transport et de la Logistique.

Pour cette opération d’envergure, 29 navires seront mobilisés cette année sur 12 lignes maritimes, capables d’assurer jusqu’à 520 rotations hebdomadaires, avec une capacité de transport d’environ 500.000 passagers et 130.000 voitures par semaine, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les services du ministère, en étroite coordination avec les différents départements nationaux concernés par l’opération Marhaba, veillent à réunir toutes les conditions techniques et logistiques nécessaires pour assurer le succès de cette opération, tout en accordant une attention particulière à l’amélioration de la qualité des services offerts, que ce soit à bord des navires ou au sein des infrastructures portuaires, ajoute la même source.

Par ailleurs, et afin de garantir le succès de l’opération Marhaba de cette année, le ministère informe le public que l’obligation de réservation préalable des billets à date et heure fixes est reconduite sur l’ensemble des lignes maritimes, en particulier sur celles connaissant une forte affluence, telles que « Tanger Med-Algésiras » et « Tanger Ville-Tarifa ».

A cet égard, le ministère invite les voyageurs à anticiper et organiser leurs déplacements en procédant à la réservation de leurs billets avant leur arrivée aux ports. Cette mesure vise à assurer la fluidité des traversées, éviter la congestion portuaire et réduire les temps d’attente, notamment durant les périodes de forte affluence, et en particulier lors des deux dernières semaines du mois d’août correspondant à la phase retour.

S.L.