L’attitude de Lamine Yamal fait jaser en Espagne

Alors qu’il enchaîne les performances remarquées avec le FC Barcelone et la Roja, Lamine Yamal, tout juste 17 ans, se retrouve au cœur d’une vive controverse en Espagne.

Révélé cette saison comme l’un des plus grands espoirs du football ibérique, le jeune ailier n’est pas seulement applaudi pour ses prouesses sur le terrain : il est désormais aussi critiqué pour son comportement en dehors des stades.

La polémique a éclaté après la défaite de l’Espagne face au Portugal en finale de la Ligue des Nations. Loin de se concentrer uniquement sur le match, certains observateurs ont préféré pointer du doigt l’attitude du prodige barcelonais. À commencer par Guti, ancien milieu du Real Madrid et figure emblématique du club, qui n’a pas mâché ses mots sur le plateau de l’émission El Chiringuito.

Ce dernier s’est indigné de l’apparence de Lamine Yamal lors d’une conférence de presse, où le joueur est apparu avec une casquette portée à l’envers. Un détail vestimentaire qui, selon Guti, ne passe pas lorsqu’on porte les couleurs de la sélection : « Ce n’est pas Ibiza ici ! Quand tu représentes l’Espagne, tu dois respecter un cadre. On attend de toi une certaine tenue, une attitude exemplaire. »

Ces déclarations ont déclenché un vif débat dans les médias et sur les réseaux sociaux, entre ceux qui défendent le droit des jeunes joueurs à exprimer leur personnalité, et ceux qui estiment qu’un certain protocole doit être respecté en sélection nationale.