Initiative Audace: une belle plateforme pour promouvoir la mode marocaine à Riyad

Du 28 novembre au 4 décembre 2024, Initiative Audace en partenariat avec son agent international au moyen orient participe pour la seconde fois à l’exposition Ana Arabia.

Ce rendez-vous offre une plateforme d’exception à une quinzaine de marques marocaines de mode et de métiers d’art, soigneusement sélectionnées pour incarner la richesse et l’innovation du savoir-faire marocain. En exposant à Ana Arabia, Initiative Audace poursuit sa mission de promouvoir les créateurs marocains sur la scène internationale.

L’objectif est de renforcer la visibilité des marques marocaines au Moyen-Orient. Cette initiative se

veut également un levier économique, en facilitant l’accès des marques marocaines à des marchés

stratégiques comme celui du Golfe, où la demande pour des créations authentiques et artisanales

est en pleine expansion. Youness Bouchida, Marocain résident à l’étranger et fondateur d’Initiative

Audace, déclare : « Initiative AUDACE a pour mission de montrer ce que le maroc créatif a de

meilleur à offrir au reste du monde. Audace Initiative a été sollicitée pour orchestrer la

participation marocaine à cette manifestation majeure. Notre proposition mêlant la jeune

création d’avant-garde, les marques marocaines premium et le meilleur du caftan traditionnel,

a été extrêmement appréciée par les promoteurs de l’événement qui n’ont pas hésité à nous

confier cette deuxième saison. »

Une ambition internationale pour le « Made in Morocco »

La participation à cette édition reflète, encore une fois, la diversité et la créativité du paysage

marocain. Parmi les marques sélectionnées, Dar El Alya dont la créatrice une est marocaine résidente à Paris met à l’honneur l’élégance intemporelle du caftan marocain et Maison Sara Chraibi présente pour la première fois sa collection luxe “couture à porter”, tandis que A/conic, lune de jour, Babouicha réinterprètent le dressing feminin avec une approche contemporaine. La créatrice maroco-saoudienne Sahar Felemban avec sa marque Cup Of Sea invite au voyage et à une immersion chic entre les deux pays. D’autres designers, comme Handmade by Ghita Lahrichi, Milsouls, SM Design, Sana’s Atelier marient engagement écologique, luxe et excellence artisanale quand la marque Shabaka et sa créatrice Lamia Belghiti innovent tout en gardant l’essence de la tradition avec ses tenues intemporelles en maille de soie végétale. Pour Younes Bouchida, cette deuxième participation d’Initiative AUDACE à Ana Arabia Riyadh « est une étape clé qui donne accès aux marchés internationaux à nos designers marocains, cela démontre que la créativité marocaine rivalise sur les scènes internationales. Nous sommes déterminés à soutenir nos créateurs dans leur quête d’excellence et à promouvoir le savoir-faire marocain au-delà de nos frontières. »

La participation marocaine bénéficie du soutien de partenaires clés tels que la Fondation Hiba, qui

accompagne deux jeunes talents marocains : Homies propose un dressing masculin alliant style

intemporel et qualité exceptionnelle et Siella Jewels célèbre l’élégance de l’artisanat d’exception et

ce dans le cadre de Kawaliss, programme d’incubation dans les ICC, soutenu par l’Union

Européenne.

Et le partenaire Timendotes, une association pionnière dans la préservation du patrimoine culturel

marocain et l’autonomisation des femmes rurales, joue un rôle fondamental dans la valorisation du

savoir-faire traditionnel de la « SFIFA », tout en créant des opportunités économiques pour les

communautés locales.

Ana Arabia est bien plus que la vitrine commerciale. Elle constitue un carrefour d’échanges culturels

et économiques, attirant des acheteurs, médias et prescripteurs influents du Moyen-Orient et

d’ailleurs. Pour les marques marocaines, cet événement représente une opportunité unique de

s’affirmer comme des acteurs majeurs de l’industrie mondiale du luxe et de l’artisanat, tout en

valorisant un savoir-faire ancestral adapté aux exigences du marché contemporain. En s’inscrivant

dans cette dynamique internationale, Initiative Audace confirme son rôle de catalyseur pour

l’industrie de la mode marocaine, tout en plaçant le « Made in Morocco » au cœur des tendances

globales.

● A/conic : Marque de denim mêlant savoir-faire familial et design asymétrique pour un style rock

chic. Basée sur la slow fashion, elle propose des pièces uniques et intemporelles.

● Babouicha : Une réinvention artistique de la babouche marocaine en denim, peinte à la main, où

chaque pièce raconte une histoire unique.

● Bill Yadi : Accessoires en cuir ornés de calligraphie peinte à la main, un hommage au patrimoine

artisanal marocain soutenant les artisans locaux.

● Cup of Sea : Collection resort et sophistiquée célébrant la femme universelle, avec des pièces

fabriquées par des artisans locaux.

● Dar El Alya : Création de caftans traditionnels et tenues sur-mesure, mêlant savoir-faire

marocain et élégance intemporelle.

● Handmade by Ghita Lahrichi : Marque proposant des caftans réinventés et des pièces

sur-mesure alliant modernité et tradition.

● Homies : Marque masculine alliant style intemporel et qualité exceptionnelle pour un luxe discret.

● Kamtiss : Spécialisée dans les tissus tissés main, revisitant la tradition marocaine avec des

vêtements chics et écologiques.

● Lune de Jour : Mélange d’inspirations contemporaines et traditionnelles pour un hommage

raffiné à l’artisanat marocain.

● Maison Sara Chraibi : Marque de couture qui marie Orient et Occident, célébrant les métiers

d’art marocains avec élégance et engagement éthique.

● Milsouls : Marque engagée pour l’artisanat et les femmes, proposant des chaussures,

vêtements et tapis valorisant le patrimoine marocain avec une touche contemporaine.

● Siella Jewels : L’enseigne de bijoux célébrant l’excellence de l’artisanat marocain dans un esprit

Beldi chic contemporain.

● Sana’s Atelier : Sana ، Une marque créée par des femmes pour des femmes – utilisant des

tissus contemporains mêlés au patrimoine et aux traditions marocaines ; notre objectif est

d’inclure tout le travail de broderie artisanale, de Tanger à Lagouira

● Shabaka : innovation tout en gardant l’essence de la tradition avec ses tenues intemporelles en

maille de soie végétale.

● SM design : Alliant élégance intemporelle et héritage des métiers d’arts marocaine, SM Design

crée des pièces qui incarnent l’essence de la sophistication et de l’individualité.