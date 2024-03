LG rend le divertissement domestique plus intelligent avec webOS

LG Electronics (LG) a annoncé qu’elle offrait la dernière mise à jour de la plateforme de téléviseurs intelligents webOS aux propriétaires d’anciens Smart Tv LG, faisant ainsi évoluer leur téléviseur intelligent en un centre de divertissement à domicile ultime.

Au début de l’année 2024, le programme webOS Re : New apportera la dernière mise à jour webOS à tous les modèles de la gamme de téléviseurs OLED 2022 de LG, LG OLED Flex, LG OLED Objet Collection Posé, ainsi que le QNED Mini LED 8K 2022 de LG (série QNED99/95), promettant aux utilisateurs la joie d’une nouvelle expérience télévisuelle pour les cinq prochaines années. Cette mise à jour sera étendue à d’autres téléviseurs LG dans le monde à l’avenir afin d’ajouter plus de divertissement et de polyvalence à l’expérience télévisuelle à travers le monde.

Avec la dernière version de webOS, les propriétaires de téléviseurs intelligents LG peuvent profiter d’une expérience télévisuelle encore plus personnalisée avec un écran d’accueil qui accueille les utilisateurs avec des recommandations en fonction de leurs goûts. L’interface utilisateur est hautement personnalisable, ce qui signifie que les téléspectateurs peuvent personnaliser la sélection de contenus et de services et y accéder encore plus facilement. Et pour rendre le processus encore plus fluide, l’interface utilisateur de Quick Card trie intuitivement divers contenus et services dans des catégories telles que la musique, les jeux et les sports au sein d’une interface centrée sur l’utilisateur qui ressemble à la conception d’une interface utilisateur mobile.

De plus, grâce à une technologie de sécurité avancée et à un système d’exploitation optimisé, les utilisateurs sont protégés par un haut niveau de stabilité, de sécurité et de fluidité tout au long de l’expérience visuelle.

Avec un plus grand nombre de Smart Tv LG adoptant la dernière mise à niveau webOS, les fournisseurs de contenu et les développeurs de services auront plus d’opportunités de diffuser de nouveaux contenus, services et fonctionnalités à un public plus large.

LG a partagé sa vision audacieuse de devenir une plate-forme de médias et de divertissement, une transformation commerciale qui enrichira la vie des clients en offrant des services précieux et une collection unique de contenu organisé à travers sa vaste gamme de produits. Alimentant plus de 200 millions de téléviseurs intelligents LG dans le monde, webOS continuera d’évoluer grâce à des mises à niveau importantes pour révolutionner constamment l’expérience client. LG est sur le point d’investir massivement dans son activité webOS afin de sécuriser une vaste bibliothèque de contenus et de services afin de pouvoir répondre aux divers modes de vie et préférences des consommateurs, renforçant ainsi son avantage concurrentiel en matière de sélection de contenu et de commodité.

« Comme en témoigne l’amélioration constante de l’expérience utilisateur et de l’interface utilisateur de la plate-forme webOS, LG s’engage fermement à améliorer la commodité et la sécurité, en veillant à ce que les utilisateurs bénéficient d’une expérience sans tracas et sécurisée lors de l’utilisation de nos produits », a déclaré Baik Seon-pill, chef de la division de planification des produits de LG Home Entertainment Company. Et de rajouter : « nous nous efforçons d’offrir des expériences enrichissantes à nos clients en leur proposant un large éventail de contenus et de services sur nos téléviseurs ».