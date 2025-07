Les six stades qui accueilleront la CAN Féminine au Maroc

Six stades dans quatre villes marocaines accueilleront les plus grandes stars du football féminin africain à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la catégorie qui se tiendra du 5 au 26 juillet courant.

Le Stade Olympique à Rabat, le Stade El Bachir à Mohammedia, les Stades Larbi Zaouli et Père Jégo à Casablanca, le Stade d’Honneur à Oujda et le Stade municipal à Berkane verront les meilleures équipes africaines croiser le fer pour aller chercher le trophée continental tant convoité.

Ces stades viennent confirmer, si besoin est, que le Royaume dispose d’infrastructures sportives de classe mondiale qui consolident son statut de hub sportif international, ce qui lui permet d’organiser les plus grandes manifestations continentales et mondiales dans les meilleures conditions.

Le tout nouveau Stade Olympique de Rabat, qui vient enrichir l’infrastructure sportive nationale, accueillera six matchs importants de cette CAN féminine dont le match d’ouverture Maroc-Zambie et la grande finale.

Véritable symbole de modernité, ce stade flambant neuf est doté de 21.000 places. Sa pelouse naturelle, ses tribunes compactes et ses installations dernier cri en font un écrin idéal pour la fête du football continental, se félicite la CAF. Par ailleurs, les vestiaires spacieux, les espaces médias ultramodernes et les zones VIP confèrent à cette enceinte un standing international.

La sélection marocaine féminine, finaliste de la dernière édition de la CAN féminine, y jouera tous ses matchs de groupe, portée par le soutien fervent de ses supporters.

A Mohammedia, le Stade El Bachir, qui a récemment été le théâtre de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17 entre le Maroc et le Mali, accueillera trois rencontres de la phase de groupes.

D’une capacité de 15.000 places, le Stade El Bachir s’annonce comme un lieu de haute intensité où les équipes se battront pour entamer la compétition du bon pied. Sa pelouse de qualité et ses installations techniques sont conformes aux standards internationaux, faisant de ce stade un choix privilégié pour la CAF.

S’agissant du Stade Larbi Zaouli à Casablanca, deuxième plus grand stade de la capitale économique, juste derrière l’emblématique Complexe sportif Mohammed V, avec une capacité de 30.000 places assises, il accueillera six rencontres de cette CAN mêlant phases de groupes, quarts de finale, demi-finale et le match pour la troisième place.

Doté d’infrastructures modernes, avec une pelouse de qualité et des équipements adaptés aux standards internationaux, le Stade Larbi Zaouli se démarque par son emplacement stratégique au cœur de Casablanca qui facilite l’accès des supporters et garantit une ambiance festive.

Le Stade Père Jégo à Casablanca est, quant à lui, bien plus qu’une simple enceinte sportive, mais aussi un lieu chargé d’histoire et de passion, emblématique du football local.

Le stade du Racing Athletic Club (RAC), l’un des clubs les plus anciens du Maroc, fondé en 1917, a une capacité de 10.000 places assises. Ce stade à taille humaine, qui répond aux normes internationales assurant un cadre de jeu optimal, offre une atmosphère particulièrement chaleureuse où la proximité entre les joueurs et les supporters crée une expérience intense. Trois rencontres de la phase de groupes seront disputés au Stade Père Jégo.

Pour ce qui est du Stade municipal de Berkane, doté d’une capacité de 15.000 places, il accueillera quatre matchs, dont des rencontres de la phase de groupes et un quart de finale.

Grâce à ses installations modernes et à son gazon naturel de qualité, le Stade de Berkane offre des conditions optimales pour les équipes participantes.

Le Stade d’honneur à Oujda, qui se distingue par son caractère moderne, peut accueillir jusqu’à 19.800 spectateurs, avec 4.800 places couvertes. Sa pelouse en gazon naturel, soigneusement entretenue, répond aux exigences les plus strictes des compétitions internationales.

Il accueillera quatre rencontres dont des matchs de la phase de groupes et une affiche des quarts de finale.

S.L.