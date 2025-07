La Bourse de Casablanca efface ses pertes à la clôture ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a effacé ses pertes mardi à la clôture, son indice phare, le MASI, progressant de 0,19% à 18.843,47 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,15% à 1.549 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleur notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 0,2% à 1.312,4 pts.

En revanche, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a reculé de 0,23% à 1.783,93 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 0,96% à 17.796 pts et 0,71% à 1.795,13 pts.

Sur le front sectoriel, les indices « Industrie agricole » (+3,38%), « Agroalimentaire / Production » (+2,46%) et « Distributeurs » (+2,01%) ont signé les meilleures performances.

À l’opposé, « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-8,53%), « Transport » (-2,99%) et « Electricité » (-0,69%) ont accusé les plus forts replis.

Les échanges ont dépassé 311,64 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Action » et dominés par les transactions sur Banque Centrale Populaire (78,51 MDH), LafargeHolcim Maroc (45,27 MDH) et Attijariwafa Bank (38,32 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé les 987,62 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Cartier Saada (+9,98% à 38,14 DH), Réalisations Mécaniques (+9,94% à 564 DH), Zellidja S.A (+5% à 250 DH), CMGP Group (3,38% à 333,5 DH) et Cosumar (+3,13% à 259,9 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par Involys (-9,98% à 167,35 DH), Stroc Industrie (-9,98% à 197,6 DH), Ib Maroc.com (-5,74% à 68 DH), CTM (-2,99% à 940 DH) et AFMA (-2,98% à 1.301 DH).

S.L.