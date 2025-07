La SGMB change officiellement d’identité pour devenir Saham Bank

Six mois après l’acquisition de la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) par le groupe Saham, la banque change officiellement d’identité pour devenir Saham Bank. Forte de plus d’un siècle d’histoire, cette institution marque une nouvelle étape dans son évolution, en associant tradition bancaire et vision entrepreneuriale.

Un nouveau cap stratégique

Saham Bank affiche une ambition claire : devenir un acteur bancaire de nouvelle génération. Après une phase de transformation initiée dès décembre 2024, la banque révèle aujourd’hui une plateforme fondée sur cinq piliers :

L’excellence opérationnelle qui exprime une exigence de qualité élevée, incarnée avec simplicité ;

La centricité client et la proximité réelle et agissante fondée sur une présence concrète et réactive, au plus près des clients et des territoires ;

Une relation client incarnée portée par des équipes engagées et responsables

L’innovation utile et fluide mise au service du quotidien des clients ;

La responsabilité envers la société avec un engagement fort pour l’inclusion et la durabilité.

Ces axes se traduisent par une refonte des parcours clients, un repositionnement managérial axé sur la performance collective, et un ancrage territorial renforcé.

Une gouvernance stable, tournée vers l’avenir

Le Conseil de Surveillance est présidé par Moulay Hafid Elalamy, fondateur du groupe Saham, avec à ses côtés Moulay M’Hamed Elalamy en tant que vice-président. Le Directoire, présidé par Ahmed El Yacoubi, conserve sa composition, gage de stabilité et d’expertise.

Un impact financier positif

Saham Bank annonce un résultat net en hausse de 16,97% au premier trimestre 2025, atteignant 420 millions de dirhams, preuve de la solidité de son nouveau modèle.

Une identité visuelle symbolique

Le nouveau logo, articulé autour du mot “Saham” en calligraphie arabe, évoque à la fois tradition et modernité. Les couleurs profondes, vert et ocre, incarnent la stabilité, la chaleur et l’esprit entrepreneurial.

Fondée en 1913, Saham Bank (anciennement SGMB) est l’une des plus anciennes banques marocaines. Elle propose une gamme complète de services aux particuliers, professionnels et entreprises, avec un engagement fort en faveur de l’innovation et du développement durable.

S.L.