LG affiche des performances solides en 2023

LG Electronics Inc. (LG) a annoncé ses résultats financiers pour l’année 2023, révélant un chiffre d’affaires consolidé de 84,2 billions de KRW et un bénéfice d’exploitation de 3,55 billions de KRW. Il s’agit de la troisième année consécutive de chiffre d’affaires annuel record. Le bénéfice d’exploitation est également solide, se rapprochant des niveaux observés lors de la période précédente de demande comprimée.

Malgré des facteurs externes difficiles tels qu’un ralentissement économique et une baisse de la demande, les activités principales de LG, les appareils électroménagers et les composants automobiles en plein essor, ont fait preuve d’une résilience remarquable, maintenant une croissance continue pendant huit années consécutives. Le chiffre d’affaires combiné de ces entreprises a dépassé les 40 000 milliards de wons l’année dernière, soit une augmentation substantielle par rapport aux 18 000 milliards de wons de 2015. Au cours de la même période, la part de ces deux entreprises dans le chiffre d’affaires total est passée de 32,5 % à 47,8 %.

Cette performance est attribuable aux efforts stratégiques de LG visant à améliorer son portefeuille d’activités. L’entreprise a développé avec succès ses activités B2B en identifiant très tôt les points de retournement du marché et en intégrant de nouveaux modèles commerciaux, y compris les services d’abonnement, dans les cadres existants. De plus, le modèle d’affaires innovant de LG en matière de contenu et de services, qui tire parti de sa vaste base d’utilisateurs de centaines de millions de produits dans le monde, a également contribué à assurer une rentabilité robuste.

En ce qui concerne l’avenir, LG s’engage à une transformation continue, passant d’une structure mature axée sur l’entreprise à une structure axée sur la croissance future. Au cours de cette année, l’entreprise concentrera ses capacités sur le dépassement des limites afin de maximiser son potentiel commercial. Guidé par la nouvelle société de vente et de marketing à l’étranger, LG s’efforcera de poursuivre sa croissance et d’élargir sa couverture de produits, en particulier dans les marchés émergents où il existe de plus grandes opportunités de croissance.

La société LG Home Appliance & Air Solution Company a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 30,14 billions de KRW, marquant huit années consécutives de croissance et inaugurant l’ère des 30 billions de KRW. L’introduction de nouveaux modèles commerciaux, y compris les services d’abonnement, et l’expansion de la part B2B dans des domaines tels que le CVC, les composants et les solutions intégrées ont contribué à cette croissance. Le bénéfice d’exploitation a enregistré une augmentation de plus de 76 % par rapport à l’année précédente, atteignant 2,08 billions de wons.

Au cours de l’année à venir, la Société accélérera l’évolution de son modèle d’affaires vers l’avenir, y compris les initiatives de vente directe aux consommateurs. Il vise à étendre le déploiement de systèmes d’exploitation d’appareils électroménagers et à étendre les services d’abonnement aux marchés internationaux. De plus, il y aura une progression rapide dans la construction de solutions de maison intelligente qui reflètent la valeur de la « maison sans travail ». En ce qui concerne les produits, la société cherchera à maintenir son approche stratégique consistant à consolider le leadership haut de gamme de produits clés, tels que les machines à laver et les réfrigérateurs, tout en élargissant rapidement les gammes spécifiques à la région. Pour soutenir la croissance continue dans le secteur B2B, en particulier dans des domaines tels que le CVC, la société prévoit de renforcer ses capacités en établissant une opération commerciale locale complète qui englobe le développement, la production et la vente de produits, en mettant l’accent sur les tendances évidentes en matière d’électrification dans des régions telles que l’Amérique du Nord et l’Europe.

La société LG Vehicle Component Solutions a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 10,1 billions de KRW et un bénéfice d’exploitation de 133 milliards de KRW. Au cours de sa 10e année depuis sa création, la société a non seulement dépassé la barre des 10 billions de KRW de chiffre d’affaires, mais a également démontré huit années consécutives de croissance depuis qu’elle a commencé à divulguer ses résultats de performance en 2015. La part du chiffre d’affaires consolidé total est passée à 12 %. Cette année, la Société vise à stimuler à la fois la croissance externe, en tirant parti d’un carnet de commandes important, et la croissance qualitative de ses activités. Dans le domaine de l’infodivertissement embarqué, la société s’efforce de sécuriser les capacités dans le domaine des véhicules définis par logiciel en réponse aux besoins des équipementiers. En s’appuyant sur sa technologie différenciée accumulée dans les secteurs de l’électroménager et de l’informatique, la société cherchera à améliorer davantage l’expérience client à bord des véhicules. Dans le domaine de l’e-Powertrain, l’accent sera mis sur le renforcement des capacités des produits et la stabilisation rapide des bases de production à l’étranger afin d’améliorer la réactivité aux demandes des clients. De plus, dans le domaine des phares, il est prévu d’augmenter les commandes de produits haut de gamme tout en améliorant l’efficacité opérationnelle.

LG Home Entertainment Company a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 14,2 billions de KRW et un bénéfice d’exploitation de 362 milliards de KRW. L’activité de contenu et de services basée sur la plate-forme webOS a consolidé sa position en tant que nouvelle source de revenus, affichant une augmentation significative du bénéfice d’exploitation par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires a légèrement diminué dans un contexte de reprise relativement lente de la demande de produits haut de gamme tels que l’OLED. En prévision d’une reprise progressive de la demande de téléviseurs cette année, la société cherchera à renforcer à la fois la gamme OLED haut de gamme et la gamme QNED, en suivant une stratégie à double voie pour dominer le marché haut de gamme. Dans le même temps, la société accélère sa transformation en une puissance des médias et du divertissement. Au cours de l’année en cours, l’activité de la plate-forme webOS devrait être développée en tant qu’entreprise génératrice de revenus à l’échelle de plusieurs milliers de milliards de dollars.

La société LG Business Solutions a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 5,4 billions de KRW et une perte d’exploitation de 42 milliards de KRW. Le chiffre d’affaires a légèrement diminué par rapport à l’année précédente en raison des retards dans la reprise de la demande informatique et de la réduction des investissements des entreprises clés. L’augmentation des investissements dans les domaines de croissance futurs, tels que la robotique et la recharge des véhicules électriques, a eu un impact sur la rentabilité. Cette année, la société se positionne avec une gamme compétitive de produits informatiques, y compris des moniteurs de jeu et le LG gram Pro, et cherchera activement à trouver des opportunités commerciales ciblant des secteurs verticaux distincts tels que les agences gouvernementales et les écoles. En tant que leader de l’activité B2B de LG, il vise à accélérer le passage de la fourniture de produits uniques à l’intégration et à la fourniture de solutions adjacentes. Étant donné qu’il y a une proportion importante de nouvelles entreprises au sein de l’organisation, les investissements seront priorisés pour les préparatifs futurs plutôt que pour le rendement de la gestion à court terme.