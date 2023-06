Air Arabia lance de nouvelles lignes aériennes reliant Oujda à Lyon et Lille

Air Arabia annonce le lancement réussi de ses nouveaux vols directs reliant Oujda à Lyon et Lille. Les vols inauguraux, qui ont décollé mercredi 21 juin à 06h00 et 17h10 vers Lille et Lyon respectivement, marquent le début d’un service hebdomadaire chaque mercredi entre ces villes.

Ce nouvel élargissement du réseau de destinations d’Air Arabia « est l’aboutissement de son engagement à offrir à ses clients des politiques de réservation généreuses et flexibles, ainsi que des services de bonne qualité », est-il indiqué par la compagnie. Le nouveau service de check-in en ligne, par exemple, est désormais disponible pour tous les clients, qui peuvent s’enregistrer facilement et rapidement depuis leur domicile ou leur bureau via le site web ou l’application Air Arabia.

Ceci, en plus du programme de fidélité AirRewards d’Air Arabia, qui offre aux voyageurs réguliers des récompenses et des avantages.