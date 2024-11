Casa-Bruxelles: un avion d’Air Arabia fait une escale imprévue (PHOTOS)

Un vol d’Air Arabia, en provenance de Casablanca, et devant atterrir à Bruxelles, a été dérouté ce samedi à Paris, ce qui a provoqué la colère des passagers.

Dans une déclaration à Le Site info, une passagère a confié qu’aucune escale n’était prévue et que ce vol reliant Casablanca à Bruxelles devait être direct. «Cependant, on nous a indiqué, lors de l’embarquement, qu’on fera escale à Paris pour déposer deux ingénieurs. Refusant de s’installer dans leurs sièges, plusieurs passagers ont exprimé leur mécontentement et exigé de parler au pilote ou à un responsable de la compagnie, en vain», a assuré notre source.

Et d’ajouter : «Bien que les passagers soient restés debout, le pilote a tout de même décidé de s’engager sur la piste pour le décollage. L’escale devait durer 30 minutes».

Un avion, à destination de Bruxelles, a finalement été mis à leur disposition après 1h35 d’attente à l’aéroport de Paris, apprend-t-on.

