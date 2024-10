IATA: le secteur aérien, un moteur de croissance économique

L’Association du transport aérien international (IATA) a souligné le rôle important du secteur de l’aviation du Royaume du Maroc comme moteur de croissance économique et insisté sur la nécessité d’une réglementation intelligente et d’infrastructures rentables pour réaliser le plein potentiel de l’industrie aérienne marocaine.

Dans le cadre de la Conference internationale de l’IATA sur la sécurité et des opérations tenue du 1er au 3 octobre 2024 a Marrakech, l’IATA a souligné les points suivants :

En 2023, plus de 12,4 millions de passagers se sont rendus au Maroc par avion, ce qui représente une augmentation de 68 % au cours de la dernière décennie.

Les voyages et le tourisme ont apporté une contribution de 25,5 milliards USD au PIB du pays, ce qui représente 13,4 % de l’économie du Maroc.

En 2023, l’aviation a soutenu les exportations de biens et services, contribuant pour près de 44 % au PIB du Maroc, soit une augmentation de 20 points de pourcentage au cours des 63 dernières années.

Au cours des 20 prochaines années, le secteur de l’aviation du Maroc devrait connaître une croissance considérable, et le nombre de passagers devrait augmenter de 50 % en 2043, par rapport à 2024.

L’aviation va jouer un rôle crucial lorsque le pays va coorganiser la Coupe du monde de la FIFA en 2030.

Royal Air Maroc prévoit quadrupler sa flotte pour la porter à 200 aéronefs d’ici 2037, tandis que la capacité des aéroports du Maroc devrait doubler pour atteindre plus de 90 millions passagers d’ici 2035.

« L’aviation est un important moteur de l’économie du Maroc, qui facilite les voyages, le commerce et le développement économique. Les plans de croissance ambitieux de Royal Air Maroc et de l’Office National des Aéroports (ONDA) promettent un avenir brillant pour l’aviation au Maroc, et le potentiel de jouer un rôle clé en reliant l’Afrique à l’Europe et à l’Amérique du Nord. Devant ce potentiel, il est essentiel que le gouvernement se concentre sur certains éléments clés pour soutenir le succès. En particulier, les investissements doivent mener à des infrastructures rentables ; les politiques doivent soutenir l’atteinte de l’objectif d’élimination des émissions nettes de carbone d’ici 2050 ; et l’environnement réglementaire devrait permettre une croissance basée sur les normes mondiales », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l’IATA, prenant la parole aujourd’hui à Marrakech.

Règles relatives aux consommateurs

La réglementation intelligente est essentielle à l’essor de l’aviation. Les règles inefficaces de protection des consommateurs ne devraient pas être importées d’Europe ou des États‑Unis. Les discussions entre la Direction générale de l’aviation civile du Maroc et l’IATA sur le développement de la loi sur les droits des passagers ont porté avec succès sur la création d’un cadre reflétant les bonnes pratiques mondiales et les normes de l’industrie.

Durabilité

La durabilité est aussi au premier plan de la stratégie marocaine en matière d’aviation. Royal Air Maroc a élargi son programme d’évaluation environnementale internationale pour y inclure les filiales RAM Handling et RAM Express, et la participation au programme CO2 Connect de l’IATA est en voie d’achèvement. En décembre 2023, Royal Air Maroc a effectué son premier vol propulsé par des SAF, soulignant son engagement à atteindre la cible zéro carbone net d’ici 2050.

Le Maroc est particulièrement bien placé pour devenir un important producteur de carburants d’aviation durables (SAF), en profitant de son potentiel d’énergie renouvelable, notamment l’hydrogène vert, considéré comme une technologie clé dans l’effort mondial de décarboner le transport aérien.

Infrastructures

Le Maroc entreprend la mise en œuvre d’un ambitieux plan directeur national pour développer ses infrastructures aéroportuaires. Le plan est conçu pour répondre à la croissance prévue du secteur de l’aviation du pays. L’IATA soutient sans réserve le développement d’infrastructures planifiées en collaboration avec les compagnies aériennes, pour en assurer la livraison en temps voulu, améliorer les capacités et demeurer rentables et concurrentielles.

Avec l’augmentation importante du nombre de passagers, les nouvelles infrastructures devraient comporter des technologies de facilitation, comme le système One ID de l’IATA et le traitement sans contact. Ces avancements vont optimiser l’efficience du terminal aéroportuaire, permettre des voyages sans heurt et offrir une expérience client améliorée.