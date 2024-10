« Chéri, j’ai invité mon ex » arrive au Maroc

La comédie « Chéri, j’ai invité mon ex », une production de Tendansia, promet 1h20 de rires à travers une succession de situations cocasses et de dialogues percutants. La pièce, servie par le trio de comédiens Stéphane, Anne et Franck, explore les dynamiques de couple avec une touche d’extravagance. Elle bénéficie de la mise en scène de Patrick Hernandez, dont la signature renforce le ton mordant et rythmé du spectacle.

Synopsis : Lisa, lassée de l’inertie de son mari Quentin, décide de prendre un virage surprenant en invitant son ex, Victor, pour repeindre leur chambre. Le retour de Quentin dans cette scène insolite, avec Victor en plein chantier, entraîne une cascade de rebondissements. Entre anecdotes piquantes et répliques acérées, l’atmosphère devient électrique, laissant place à des moments de complicité et d’humour décalé.

Les représentations auront lieu à Casablanca le 13 novembre 2024 au Studio des Arts Vivants et à Marrakech le 14 novembre 2024 au Meydene.

Les billets sont disponibles avec différentes catégories de tarifs pour chaque ville, offrant aux spectateurs un éventail d’options pour assister à cette soirée où les éclats de rire sont assurés.