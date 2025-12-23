CAN 2025 : la Tunisie bat l’Ouganda (3-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection tunisienne a battu l’équipe ougandaise par 3 buts à 1, en match de la première journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025), mardi au Stade Olympique à Rabat.

Les buts des Aigles de Carthage ont été inscrits par Ellyes Skhiri à la 10e minute et Mohamed Elias Achouri, auteur d’un doublé (40e, 64e). L’unique réalisation de l’Ouganda a été inscrite par Denis Omedi (90+2).

Dans l’autre match de ce groupe, le Nigeria, finaliste de la dernière édition, a dominé la Tanzanie (2-1), mardi au Complexe Sportif de Fès.

Pour le compte de la deuxième journée de ce groupe, prévue le 27 décembre, la Tunisie affronte le Nigeria, à Fès, alors que l’Ouganda défie la Tanzanie, à Rabat.