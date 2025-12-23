CAN 2025 : les Super Eagles prennent le dessus sur la Tanzanie (2-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

Finaliste de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le Nigeria a dominé la Tanzanie (2-1), samedi au complexe sportif de Fès, lors de la première journée du groupe C, au terme d’un match marqué par une nette maîtrise nigériane et un réalisme offensif supérieur.

Dès le coup d’envoi, les Super Eagles ont imposé leur emprise sur le jeu, accaparant la possession et exerçant une forte pression sur le milieu de terrain tanzanien. La première occasion est intervenue dès la 5ᵉ minute lorsque Samuel Chukwueze a tenté une frappe enroulée captée en deux temps par le gardien tanzanien.

Quatre minutes plus tard, Akor Adams s’est créé la première grosse opportunité du match, mais sa tentative dans un angle fermé n’a pas trouvé le cadre. À la 11ᵉ minute, Victor Osimhen est passé tout près d’ouvrir le score, sa tête sur corner s’écrasant sur la barre transversale.

Malgré une rare incursion offensive tanzanienne, matérialisée par un retourné acrobatique de Simon Msuva, servi par Shomari Kapombe, bien capté par le gardien nigérian, la rencontre est restée à sens unique.

Les Nigérians ont multiplié les attaques, portés par la vitesse et les appels d’Osimhen, sans toutefois parvenir à concrétiser leurs occasions. A la 34ᵉ minute, l’attaquant nigérian a vu une tentative sauvée sur la ligne par un défenseur tanzanien, tandis que plusieurs autres situations dangereuses ont été neutralisées par le portier Zuberi Foba Masudi.

La domination nigériane a finalement été récompensée à la 36ᵉ minute, lorsque le défenseur central Semi Ajayi, joueur de Hull City, a ouvert le score de la tête sur un coup de pied arrêté parfaitement exécuté.

Au retour des vestiaires, la Tanzanie est parvenue à égaliser contre le cours du jeu à la 49è minute, sur un centre repris par Charles M’Mombwa. La réaction nigériane a été immédiate, Ademola Lookman redonnant l’avantage aux Super Eagles une minute plus tard d’une puissante frappe du pied gauche.

Solide défensivement et discipliné dans le pressing, le Nigeria a continué à contrôler la rencontre, empêchant la Tanzanie de développer son jeu offensif. Le gardien nigérian a été très peu sollicité, les Taifa Stars évoluant en bloc bas et peinant à sortir de leur camp.

Sans les nombreuses interventions décisives du portier tanzanien, le score aurait pu être plus lourd, le Nigeria ayant tenté 21 tirs, dont plusieurs signés Osimhen, en manque de réussite malgré une maîtrise globale du milieu de terrain.

Dans le dernier quart d’heure, la Tanzanie a tenté de réagir, sans toutefois se montrer suffisamment dangereuse pour inquiéter la défense nigériane.

En attendant la rencontre entre la Tunisie et l’Ouganda au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, le Nigeria prend la tête de son groupe, et affrontera la Tunisie lors du choc de la deuxième journée du groupe C, samedi 27 au complexe sportif de Fès, tandis que la Tanzanie sera opposée à l’Ouganda.