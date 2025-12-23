CAN 2025 : le Sénégal s’impose face au Botswana (3-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale du Sénégal s’est imposée face à son homologue du Botswana (3-0), en match de la première journée du Groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025, disputé mardi au Grand Stade de Tanger.

En dominant l’ensemble des phases de la rencontre, dirigée par l’arbitre mauritanien Abdel Aziz Bouh, et grâce à une prestation de haut niveau sur le terrain, les Lions de la Teranga ont confirmé leurs ambitions de reconquérir le titre qu’ils avaient remporté lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 en Égypte.

Les intentions offensives des Lions de la Teranga se sont clairement affichées dès les premières minutes du match. Dès la 3è minute, l’attaquant Nicolas Jackson a manqué une occasion franche d’ouvrir le score après s’être retrouvé seul face au gardien botswanais Goitseone Chichima Phoko, lequel a brillamment repoussé le ballon. Quelques instants plus tard, ce dernier s’est de nouveau illustré en détournant une superbe tête de la star Sadio Mané en corner.

Les attaques sénégalaises se sont ensuite multipliées sans toutefois créer de réel danger pour les buts botswanais, jusqu’à la 15è minute, lorsque l’attaquant d’Everton, Iliman Cheikh Ndiaye, a éliminé plusieurs défenseurs avant de frapper du pied gauche dans l’angle droit du gardien, qui a difficilement dévié le ballon en corner.

Face à la grande performance du gardien botswanais, la sélection sénégalaise a dû attendre la 40è minute pour inscrire le premier but, grâce à Nicolas Jackson, qui a parfaitement exploité un centre précis offert par son coéquipier Ismaïla Joshua Jacob à l’issue d’une action collective bien construite.

La seconde période n’a pas apporté de changement notable, les Lions de la Teranga continuant à dominer les débats avec une maîtrise totale du milieu de terrain et un pressing constant sur le Botswana, notamment par les ailes et les incursions axiales.

À la 58è minute, Nicolas Jackson a de nouveau trouvé le chemin des filets en inscrivant le deuxième but après avoir reçu le ballon devant le but, dribblé deux défenseurs, puis placé une frappe à ras de terre sur la gauche du gardien.

L’entraîneur du Botswana a alors procédé à un double changement offensif afin d’insuffler un nouvel élan à son équipe. Toutefois, face à une défense sénégalaise bien organisée et efficace, les tentatives botswanaises sont restées sans véritable danger pour le gardien Édouard Mendy, joueur d’Al-Ahli en Arabie saoudite.

Déjà vainqueur lors des deux seules confrontations précédentes face au Botswana, le Sénégal s’est montré le plus solide sur le plan défensif, notamment grâce à un pressing constant sur le porteur du ballon pour empêcher la construction de contre-attaques adverses, tout en poursuivant ses offensives sur les côtés. Cette domination a été récompensée par un troisième but inscrit à la 90è minute par le remplaçant Pape Cherif Ndiaye.

Grâce à cette victoire, le Sénégal occupe la tête du groupe D à la différence de buts, devant la sélection congolaise, victorieuse plus tôt dans la journée du Bénin sur le score de un but à zéro, lors du match disputé au Stade Al Madina à Rabat.