CAN 2025 : le Maroc démarre par une victoire contre les Comores (2-0)

Le Maroc a bien lancé sa CAN 2025 en s’imposant face aux Comores sur le score de 2-0. Après une première période fermée, les Lions de l’Atlas ont fait la différence en seconde mi-temps grâce à Brahim Díaz, qui a ouvert le score à la 55e minute, avant qu’Ayoub El Kaabi ne scelle la victoire à la 74e.

Cette victoire permet au Maroc de démarrer la compétition avec confiance. Les hommes de la sélection nationale tourneront désormais leur attention vers leur prochain rendez-vous, prévu vendredi prochain face au Mali.