CAN 2025: Achraf Hakimi rassure sur son état de santé

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Achraf Hakimi a assuré, samedi à Rabat, qu’il se sent « bien » après sa blessure à la cheville, assurant que l’équipe nationale est déterminée de garder la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue du 21 décembre au 18 janvier, à domicile.

« Ça fait longtemps que nous attendons ce moment et nous sommes conscients de notre responsabilité durant cette CAN », a souligné Hakimi, relevant que « l’équipe nationale a beaucoup travaillé pour être prête et garder le trophée à domicile ».

« Nous savons qu’il y a beaucoup d’attentes du public marocain par ce que nous jouons à domicile », a-t-il dit, faisant remarquer que « nous avons un effectif fort, solide et homogène qu’on va mettre en avant lors de la compétition ».

S’agissant de sa blessure, Hakimi a affirmé que « je me sens bien et je suis mon programme de réhabilitation. J’espère que je serais prêt pour jouer, une décision qui relève du sélectionneur de l’équipe nationale ».

Il a, à cet égard, rappelé que « cette CAN est spéciale pour moi par ce qu’elle se joue à domicile avec tous les Marocains qui seront derrière nous pour nous encourager et c’est une motivation supplémentaire pour nous afin de tout donner pour le maillot du Maroc », estimant que « nous allons essayer de trouver l’équilibre nécessaire entre les piliers de l’équipe nationale et les jeunes joueurs pour disputer cette compétition ».